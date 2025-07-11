37-летний баскетболист заявил, что планирует отыграть свой контракт с Голден Стейт, который рассчитан еще на два сезона.

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"Я не знаю, я просто беру эти два года за один период. Это все, что осталось по моему контракту. Я надеюсь оказаться в ситуации, когда физически у меня будет выбор, и он не будет сделан за меня, поэтому делаю все возможное, чтобы оставаться гибким, оставаться активным и делать то, что я делаю, на высоком уровне.

Просто стараюсь жить сегодняшним днем и посмотрим, что произойдет через два года", – приводит слова Карри BasketNews.

К слову, прошлый сезон стал для Стефа Карри 16-м в рамках НБА в карьере. По итогам кампании Стеф попал во вторую символическую сборную лиги. В прошлом году Карри продлил контракт с Голден Стейт до конца сезона 2026/27.

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