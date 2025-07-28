WTA 1000 Монреаль (Канада). Первый круг

Ван Юфань (Китай, WTA № 145) – Юрия Стародубцева (Украина, WTA № 73) – 1:2 (7:6, 4:6, 4:6)

Свитолина получила соперницу во втором круге супертурнира в Монреале – "темная лошадка" из страны-оккупанта

В понедельник, 28 июля, первой из украинок на турнире в Монреале стартовала Юлия Стародубцева. Ее оппоненткой стала китаянка Ван Юфань. Это была вторая встреча соперниц – счет 2:0 в пользу Юлии. Поединок длился 3 часа 26 минут.

Первый сет прошел в упорной борьбе – китаянка вела, а украинка догоняла. В конце партии Юлии удалось перехватить инициативу, однако Юфань сумела перевести игру в тай-брейк, где смогла вырвать победу.

Во втором сете Юлия сходу взяла два гейма, но соперница сумела сравнять и вырваться вперед. Стародубцева, однако, не опустила рук и доказала свой уровень, сделав счет 1:1. Все решалось в третьей партии, где сильнее была украинка.

Стародубцева за матч 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 8 брейков. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 6 брейков.

Во втором раунде Юлия встретится с 21 сеяной Магдаленой Френх (Польша, WTA № 25).

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