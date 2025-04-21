WTA 1000. Мадрид. Одиночный разряд, г рунт. Квалификация

Хлое Паке (Франция, WTA № 124) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 103) – 1:2 (6:2, 3:6, 0:6)

Украинская теннисистка внезапно отказалась от участия в турнире в Мадриде – известна причина

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с победы начала борьбу за попадание в основную сетку престижного турнира серии WTA 1000 в испанском Мадриде. В первом матче 25-летняя уроженка Каховки дожала представительницу Франции Хлое Паке.

Это была дебютная встреча соперниц, которая длилась 2 часа и 4 минуты. В первом сете украинка отдала сразу три свои подачи и уступила со счетом 6:2. Во второй партии Юлия с брейком победила 6:3, а в третьей – буквально уничтожила соперницу (6:0).

В финале квалификации Стародубцева встретится с еще одной французской теннисисткой Эльзой Жакемо (WTA № 143).

Напомним, в основной сетке престижного турнира, который состоится с 22 апреля по 4 мая, будут бороться три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская (Ангелина Калинина снялась с соревнований в связи с болезнью). Кроме Стародубцевой через сито квалификации пытается пробиться в основу и Дарья Снигур.

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