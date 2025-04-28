Украинская теннисистка Юлия Стародубцева встретилась с седьмой ракеткой мира, "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой, в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде.

Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночный разряд, 1/8 финала

Мирра Андреева ("нейтральная") – Юлия Стародубцева (Украина) – 2:0 (6:1, 6:4)

Соперницей Стародубцевой стала Мирра Андреева, которая в этом году уже выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллсе и сейчас является седьмой ракеткой мира.

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Игра продолжалась 1 час 35 минут. Несмотря на неплохой старт Стародубцевой (имела три брейк-пойнта на стартовой подаче соперницы), реализовать их не удалось, в итоге проиграв со счетом 1:6. Во втором сете Юлия создала больше проблем теннисистке из болот, однако победить не смогла, – 4:6.

Добавим, что Стародубцева и Андреева ранее не встречались. В следующем раунде на "нейтральную" теннисистку ожидает четвертая ракетка мира – американка Коко Гофф. Для украинки этот турнир все равно можно записать в актив: она впервые в сезоне одержала победу в основной сетке турнира уровня WTA. Причем выиграла сразу три матча, а до этого еще два – в квалификации.

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