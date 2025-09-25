WTA 1000. Пекин (КНР). Хард. Первый круг

Айла Томлянович (Австралия, WTA № 94) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 86) – 2:0 (7:6, 6:2)

Свитолина сообщила о проблемах и поделилась планами: "Я не чувствую себя собой"

Стартовый сет игры был на удивление конкурентным, однако австралийка все же смогла одержать победу на тай-брейке. Однако во второй партии Стародубцевой не удалось зацепиться за победу. Томлянович быстро выиграла брейк и в итоге одержала победу в сете со счетом 6:2.

Матч длился 2 часа и 7 минут. За игру украинка выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойных ошибки и проиграла 5 своих подач. В следующем раунде турнира Айла Томлянович сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

После поражения в Пекине Стародубцева продлила свою проигрышную серию до пяти матчей. Последний раз украинка выигрывала матч еще на турнире в Монреале в июле.

