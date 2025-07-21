WTA 500, Вашингтон (США), хард, квалификация, финал

Алана Смит (США, WTA № 346) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 72) – 2:6, 0:6

Стародубцева одолела канадку в двухдневном матче и вышла в финал квалификации турнира в Вашингтоне

Стародубцева в воскресенье, 20 июля, доиграла двухдневный матч против Ребекки Марино из Канады, который был отложен из-за дождя. Юлия победила в нем в двух сетах – 6:4, 7:5. Через несколько часов после этого украинка снова вышла на корт – теперь против американки Аланы Смит в финале квалификации.

Встреча со Смит стала для Стародубцевой легкой прогулкой – она переиграла соперницу в двух сетах за 63 минуты. Представительница США порадовала себя выигрышем лишь двух геймов в первой партии, а во второй партии получили от украинки "баранку".

Стародубцева в шестой раз в этом году успешно прошла квалификацию на соревнованиях уровня Тура (Юлия дважды попадала в основу в статусе "лаки лузера").

В первом круге основной сетки турнира в Вашингтоне Стародубцеву ждет встреча с пятой сеяной Магдаленой Френх из Польши. Игра состоится в ночь на вторник, 22 июля.

Надежда Киченок торжествовала в финале парного разряда на турнире в Гамбурге – в соперницах была жертва Свитолиной