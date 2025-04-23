WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Линда Фрухвиртова (Чехия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 0:2 (2:6, 2:6)

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Для того, чтобы квалифицироваться на турнир, Юлия Стародубцева прошла французскую теннисистку Эльзу Жакемо в трех сетах. Однако игра основного раунда турнира получилась гораздо легче.

Стародубцева уверенно начала матч и взяла 3 брейк-поинта подряд. В первом сете украинка уверенно победила со счетом 6:2. Во второй партии Юлия Стародубцева также отдала сопернице лишь два гейма. Всего игра продолжалась почти 1,5 часа.

Стоит отметить, что украинская теннисистка впервые с октября 2024 года одержала победу в основной сетке турнира WTA, до этого она имела серию из семи поражений. Во втором круге турнира Стародубцеву ждет еще одна чешка – Каролина Мухова, которая занимает в мировом рейтинге 12-ю позицию. К слову, Юлия Стародубцева сейчас является 99-й ракеткой мира.

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