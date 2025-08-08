WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/64 финала

Леолия Жанжан (Франция, WTA № 95) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 63) – 7:5, 1:6, 6:4

Стародубцева хорошо начала матч и имела преимущество 4:1 по геймам в первом сете, однако растеряла все и проиграла партию. Украинка реваншировалась во втором сете, уверенно выиграв его 6:1. В решающей партии Юлия вышла вперед 3:0, однако Жанжан смогла навязать борьбу и в итоге одержать победу – 6:4.

Матч длился 3 часа и 4 минуты. Это была вторая встреча теннисисток, счет противостояний – 2:0 в пользу Жанжан. В следующем раунде француженка сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA № 8).

