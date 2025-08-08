Стародубцева уступила француженке в трехчасовом поединке и вылетела из супертурнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила француженке Леолии Жанжан в первом круге турнира в Цинциннати (США).
WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/64 финала
Леолия Жанжан (Франция, WTA № 95) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 63) – 7:5, 1:6, 6:4
Свитолина, Костюк, Ястремская и другие украинки узнали свои позиции в обновленном мировом рейтинге
Стародубцева хорошо начала матч и имела преимущество 4:1 по геймам в первом сете, однако растеряла все и проиграла партию. Украинка реваншировалась во втором сете, уверенно выиграв его 6:1. В решающей партии Юлия вышла вперед 3:0, однако Жанжан смогла навязать борьбу и в итоге одержать победу – 6:4.
Матч длился 3 часа и 4 минуты. Это была вторая встреча теннисисток, счет противостояний – 2:0 в пользу Жанжан. В следующем раунде француженка сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA № 8).
Обидчицу Свитолиной сильно обидела в Торонто сенсационная юная канадка - выиграла свой первый трофей (ВИДЕО)