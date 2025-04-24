WTA 1000. Мадрид. Одиночный разряд. Грунт. 1/32 финала.

Юлия Стародубцева (Украина) – Элизабетта Коччаретто – 2:0 (7:6, 6:4)

Соперницей Стародубцевой должна была быть чешская теннисистка Каролина Мухова (12-я ракетка мира) – ее в последний момент заменила "лаки-лузер" Элизабетта Коччаретто. Однако, это не помешало украинке победить.

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Матч длился два сета, хотя первый получился напряженным. Юлия лишь в самом конце первого смогла вырвать победу 7:6. Второй сет также не был в "одни ворота", однако и здесь Стародубцева одержала верх (6:4). За игру украинка не подавала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 3 брейка. Коччаретто тоже не выполняла эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Стоит добавить, что в 1/16 финала турнира на Стародубцеву ждет встреча против россиянки Людмилы Самсоновой, которая занимает 18 строчку мирового рейтинга.

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