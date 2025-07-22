WTA 500, Вашингтон, хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина, WTA №74) – Магдалена Френх (Польша, WTA №24) – 0:2 (2:6; 4:6)

Стародубцевой после успешной квалификации уже на старте основной сетки выпала непростая соперница – вторая ракетка Польши. Два года назад теннисистки пересекались на харде Сан-Диего, и тогда Френх праздновала уверенную победу 2:0.

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К сожалению, история повторилась. Френх быстро сделала два брейка и забрала первый сет со счетом 6:2. После перерыва Стародубцева "горела" 0:4, сократила отставание до минимума, но все же была вынуждена мириться с поражением в матче, который длился более полутора часов. Юлия не подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки, у соперницы же 3 эйса и лишь одна двойная. За свое выступление в Вашингтоне Стародубцева заработала 13 585 долларов призовых и 26 рейтинговых очков.

Напомним, сегодня на турнире стартует другая украинка Марта Костюк. Ее соперницей станет британка Эмма Радукану.