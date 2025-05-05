Украинка Юлия Стародубцева встречалась в отборе к турниру WTA 1000 в Риме с Майей Хвалинской.

WTA 1000, Рим (Италия), грунт, квалификация

Майя Хвалинская (Польша, WTA №124) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA №80) – 2:1 (6:7, 7:5, 6:1)

Стародубцева отправилась на турнир WTA 1000 в Риме – украинка узнала имена потенциальных соперниц

Юлия Стародубцева не смогла одолеть в матче отбора польскую теннисистку Майю Хвалинскую.

Начало первого сета украинка провалила, проиграв три гейма подряд. Но потом Стародубцева собралась и смогла вернуться в борьбу за победу в партии. Дело дошло до тай-брейка и там уже лучше стала украинская теннисистка – 8:6.

Вторая партия началась зеркально: украинка повела 3:0, но потеряла свое преимущество. Стародубцева позволила польской теннисистке не только сравнять счет, но и забрать сет в свою пользу – 7:5 за Хвалинской.

На третью партию сил у украинки совсем не осталось. Польская теннисистка на кураже забрала решающий сет со счетом 6:1. Матч длился 3 часа 18 минут.

В следующем этапе турнира Хвалинская встретится с победительницей пары Мария Саккари – Хлоя Паке. Для Стародубцевой это второе поражение подряд после фиаско против "нейтральной" Андреевой.

Свитолина остается первой ракеткой Украины – опубликован новый рейтинг WTA