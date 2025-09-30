Юлия Стародубцева встречалась с Далмой Галфи на старте турнира в китайском Сучжоу. Отчет об игре и результат матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Сучжоу (Китай), хард, женщины, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина, WTA №86) – Далма Галфи (Венгрия, WTA №97) – 2:6, 2:6

Юлия Стародубцева продолжает свою неудачную серию. В матче за выход в 1/8 финала турнира WTA 125 украинка проиграла венгерке Далми Галфи в двух сетах.

Наша теннисистка неудачно начала первый сет и в итоге проиграла его со счетом 2:6. Во второй партии у Стародубцевой не было права на ошибку, но и там она потерпела поражение с аналогичным счетом.

Это уже шестое поражение подряд для Юлии. Из-за таких неудачных результатов в последние недели украинка сдала немало позиций в рейтинге WTA.

Далма Галфи в 1/8 финала встретится с уроженкой России Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA № 63).

