Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила Энн Ли в 1/16 финала турнира в Кливленде. Результат матча и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 250, Кливленд (США), хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (WTA № 63, Украина) – Энн Ли (WTA № 64, США) – 0:2 (5:7, 3:6)

Юлия Стародубцева не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Кливленде, уступив Энн Ли. Хозяйка турнира переиграла украинку в двух сетах. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В стартовом сете дело едва не дошло до тай-брейка, но американка смогла дожать Стародубцеву на ее подаче – 7:5. Во второй партии Ли уже с более комфортным счетом закрыла матч – 6:3.

В следующем раунде Энн Ли встретится со своей соотечественницей – Ивой Йович, которая занимает 88 место в рейтинге WTA.

