Юлия Стародубцева и Клара Таусон провели встречу 1/16 финала турнира WTA 1000. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 финала

Клара Таусон (Дания, WTA № 19) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 73) – 6:3, 6:0

Свитолина и Стародубцева одержали в Монреале комфортные победы – украинки вышли в 1/16 финала турнира WTA 1000

Стародубцева против Таусон, которая имела 16-й номер посева, провела две неоднозначные партии. В первом сете украинка оказала отчаянное сопротивление – она при счете 3:2 в пользу соперницы была близко к тому, чтобы полностью выровнять игру, но сделать этого не смогла.

Второй сет стал полным фиаско для Юлия – она в нем не смогла взять хотя бы одно очко.

Таусон, переиграв Стародубцеву, в 1/8 финала сыграл против или Евы Лис из Германии, которая родилась в Украине, или против Иги Свентек из Польши.

Стародубцева вышла во второй круг "тысячника" в Монреале, оформив эпический камбэк с китаянкой