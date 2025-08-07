Стало известно, с кем сыграет Юлия Стародубева (WTA №73) в первом круге тысячника в Цинциннатти (США).

В стартовом раунде турнира Стародубцева встретится с француженкой Леолией Жанжан, которая занимает 98-ю строчку в мировом рейтинге, сообщает WTA. В отборе к турниру Жанжан прошла Кэрол Чжао (Канада, WTA №219) – 6:1, 4:6, 6:3 и Ребеку Масарову (Швейцария, WTA №104) – 6:3, 6:4.

Ранее Стародубцева и Жанжан играли между собой лишь один раз. В феврале 2025 года Юлия уступила француженке в квалификации соревнований WTA 500 в Мериде со счетом 1:6, 4:6. Матч между тенисистками состоится 8 августа. Победительница игры в следующем раунде сыграет против финалистки Уимблдона-2025 Аманды Анисимовой, которая является пятой сеяной соревнований.

Напомним, что кроме Стародубцевой, в Цинциннати будут выступать Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые начнут выступления с 1/32 финала.

