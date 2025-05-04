Стародубцева отправилась на турнир WTA 1000 в Риме – украинка узнала имена потенциальных соперниц
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) сыграет в отборе на турнир WTA 1000 в столице Италии.
После обидного поражения в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде Юлия Стародубцева отправится на следующий турнир этой серии в Риме.
Стародубцева вылетела в 1/8 финала тысячника в Мадриде, проиграв титулованной россиянке
В столице Италии украинка посоревнуется в квалификационном матче с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, которая занимает 125-е место в рейтинге WTA.
Если Стародубцева пройдет свою соперницу, ее будет ожидать победительница пары Мария Саккари (Греция, WTA №82) – Хлоя Паке (Франция, WTA №124).
Первый матч украинки на турнире в Риме состоится уже 5 мая в 11:00 по киевскому времени.
Добавим, что в прошлом матче Юлия Стародубцева уступила "нейтральной" Мирре Андреевой и не смогла пробиться в четвертьфинал вместе с Мартой Костюк и Элиной Свитолиной.
Украинская теннисистка совершила блестящий камбэк и выиграла престижный турнир ITF в Италии