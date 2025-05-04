Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) сыграет в отборе на турнир WTA 1000 в столице Италии.

После обидного поражения в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде Юлия Стародубцева отправится на следующий турнир этой серии в Риме.

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В столице Италии украинка посоревнуется в квалификационном матче с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, которая занимает 125-е место в рейтинге WTA.

Если Стародубцева пройдет свою соперницу, ее будет ожидать победительница пары Мария Саккари (Греция, WTA №82) – Хлоя Паке (Франция, WTA №124).

Первый матч украинки на турнире в Риме состоится уже 5 мая в 11:00 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом матче Юлия Стародубцева уступила "нейтральной" Мирре Андреевой и не смогла пробиться в четвертьфинал вместе с Мартой Костюк и Элиной Свитолиной.

Julia #Starodubtseva będzie rywalką Mai #Chwalinska w meczu pierwszej rundy eliminacji @InteBNLdItalia. W drugiej finałowej rundzie kwalifikacji Polka może się spotkać z Marią #Sakkari lub Chloe Paquet.

Pewnymi udziału w rywalizacji pań są Iga Świątek, Magdalena #Fręch oraz Magda… pic.twitter.com/lvml5kbKlT — Pasjonat Sportu (@PasjonatSportu1) May 4, 2025

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