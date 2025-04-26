Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продемонстрировала всему миру, что такое "бороться до конца".

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночный разряд, 1/16 финала

Людмила Самсонова (Россия, WTA № 20) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 99) – 6:2, 6:7, 0:6

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Это была первая встреча соперниц, которая длилась 2 часа 34 минуты. Первый сет был за Самсоновой – украинка смогла взять только два гейма. Но уже в следующей партии Стародубцева показала зубы и шла ноздря в ноздрю с россиянкой. Юлия уступала 1:3 с брейком, а в 11-м гейме сумела отыграть четыре скрытых матчбола.

Получив моральное преимущество от спасенного сета Стародубцева в третьей партий эффектно уничтожила соперницу, получив право побороться за выход в четвертьфинал испанского Мастерса.

Следующей оппоненткой Юлии будет еще одна россиянка Мирра Андреева (WTA № 7), которая, как и Самсонова, выступает в "нейтральном" статусе.

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