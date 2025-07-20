Юлия Стародубцева и Ребекка Марино провели встречу полуфинала квалификации турнира WTA 500 в Вашингтоне. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 500, Вашингтон (США), хард, квалификация, полуфинал

Ребекка Марино (Канада, WTA № 117) – Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 72) – 4:6, 5:7

Матч между Ребеккой Марино и Юлией Стародубцевой начался еще вчера, 19 июля, однако игру вынужденно перенесли из-за сильного дождя. Тогда удалось сыграть первый сет, в котором Стародубцева победила со счетом 6:4.

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Во втором сете, который прошел сегодня, украинка также победила – счет 7:5. В общем, игра продолжалась 1 час 51 минуту. В активе Стародубцевой 2 подачи навылет сделала 5 двойных ошибок и 4 брейка. На счету ее соперницы 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 2 брейка.

Добавим, что ранее соперницы еще не встречались. В финале Стародубцева встретится с американкой Аланой Смит (346), игра ориентировочно начнется в 21:30 по киевскому времени.

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