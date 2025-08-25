Юлия Стародубцева и Анна Блинкова провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 68) – Анна Блинкова (WTA № 80) – 3:6, 1:6

147-я ракетка мира отправила домой сеяную "нейтралку" из России – первая сенсация на US Open-2025

Стародубцева вышла на корты американского мейджора в основной сетке во второй раз в карьере и во второй раз проиграла. 1/32 финала турнира остается для Юлии на замке.

Блинкова заметно превосходила украинку и за 1 час 29 минут нанесла ей поражение в двух сетах. Стародубцева смогла взять лишь четыре гейма.

В первом сете Юлия проиграла четыре гейма на своей подаче, но сделала два брейка. Во второй партии Стародубцева отдала сопернице два своих гейма, а брейками вообще не ответила.

Блинкова в 1/32 финала US Open-2025 встретится с американкой Джессикой Пегулой (WTA № 4).

