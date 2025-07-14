Британский тяжеловес Даниэль Дюбуа убежден, что на место Фьюри. Усика и Джошуа должны приходить новые боксеры.

"Бой с Фьюри? Конечно, мне это интересно после победы над Усиком. Мне кажется, у супертяжелого веса сейчас хорошее будущее.

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Я – новая эра супертяжелого веса. Старички уже уходят, а новые боксеры постепенно занимают их место. Пришло мое время, я – свежесть супертяжелого веса, я – молодой лев, – цитирует Дюбуа Sky Sports.

Напомним, матч-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. В первой дуэли украинец нокаутировал британца в девятом раунде.

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