– Является ли кубок Билли Джин Кинг одной из самых особенных дат в вашем календаре каждый год?

– Да, безусловно. Это очень важный турнир, наряду с Олимпиадой. Но, конечно, Игры проходят только раз в четыре года, поэтому все иначе. Играть за свою страну для меня – это что-то особенное, и я очень горжусь тем, что являюсь частью команды, которая попала в этот финал. Это как чемпионат мира по теннису, и это прекрасная возможность помахать украинским флагом.

Свитолина озвучила амбициозные планы сборной Украины относительно исторического полуфинала Кубка Билли Джин Кинг

– Стало ли это событие еще более особенным с началом российского вторжения?

– Да, конечно. Я испытываю массу эмоций, когда играет Украина, когда мы выходим на площадку. Играть за свою страну, видеть, как моя команда поддерживает меня в тяжелых битвах... это добавляет давления и вызывает массу разных эмоций. Но в то же время я очень горжусь тем, что представляю Украину на такой большой сцене и стараюсь приносить победы нашему народу.

– Чувствуете ли вы, что за последние годы ваша роль в стране возросла не только как теннисиста, но и как очень важной общественной фигуры в Украине?

– Да, я так считаю. Я участвую в различных мероприятиях, во многих проектах. У меня есть свой фонд, я также поддерживаю другие платформы по сбору средств и многое другое. Я хочу жить после тенниса, и никогда не знаешь, когда наступит этот момент, поэтому я стараюсь быть полезной своему народу, Украине и делаю все возможное. Это моя ежедневная мотивация: использовать свою платформу, свой голос. После стольких лет игры, это уже больше, чем просто теннис.

– Вы как-то говорили, что вас интересует бизнес. Чем вы планируете заниматься на пенсии?

– Во-первых, я хочу продолжить сотрудничество со своим фондом, который помогает молодым украинским теннисистам. Я хочу открыть клубы, облегчить детям доступ к кортам и спортивным центрам, и вдохновлять их, ведь спорт может дать им много хорошего. С окончанием войны нам нужно будет заботиться о следующем поколении. Спорт может помочь им снять стресс и жить более нормальной жизнью. Я также уже открыла несколько бизнесов, связанных со спортом, но мне нужно не спешить с принятием решения, – рассказала Свитолина в интервью AS.

Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы