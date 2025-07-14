Общий призовой фонд реванша между объединенным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа составит 203,5 миллиона долларов, утверждает портал Menaceboxing.

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Усик заработает за поединок 132,28 миллиона долларов, а Дюбуа получит 71,22 миллиона долларов.

Для обоих боксеров это будут рекордные в карьере призовые. Украинец Усик получит значительно больше, чем было в эпических поединках с Тайсоном Фьюри. Напомним, за первый бой украинец получил 45 миллионов, а за второй – 114 миллионов долларов.

Дюбуа, согласно неофициальным данным, за свой последний поединок против Энтони Джошуа получил 13 миллионов долларов. Нынешний гонорар Даниэля будет практически таким же, как был у Фьюри в реванше с Усиком, когда он получил 75 миллионов долларов.

Как известно, реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

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