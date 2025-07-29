Организаторы Открытого чемпионата США по теннису определили, какие дуэты будут вместе выступать на турнире в 2025 году.

Карлос Алькарас узнал имя своей партнерши в миксте / EFE

На официальном сайте US Open опубликовали список 14 из 16 пар, которые примут участие в US Open-2025 в смешанном разряде.

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Пары по рейтингу:

Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия);

Паула Бадоса (Испания) и Джек Дрейпер (Великобритания);

Ига Свьонтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия);

Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фритц (США);

Аманда Анисимова (США) и Хольгер Руне (Дания);

Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия);

Джессика Пегула и Томми Пол (США);

Мирра Андреева и Даниил Медведев (нейтральные).

Пары за вайлд-кард:

Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания);

Мэдисон Киз и Фрэнсис Тиафо (США);

Ольга Данилович и Новак Джокович (Сербия);

Тейлор Таунсенд и Бен Шелтон (США);

Сара Эррани и Андреа Вавассори (Италия);

Винус Уильямс и Райли Опелка (США).

Из этих пар можно выделить дуэт Эммы Радукану и Карлоса Алькараса, которым СМИ приписывали роман, а также возвращение легендарной 45-летней теннисистки Виннус Уильямс на турниры Грэндслема.

Напомним, что US Open-2025 традиционно стартует в конце августа.

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