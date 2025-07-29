Стали известны пары на US Open-2025 в миксте: Алькарас сыграет со своей "любовницей", возвращение Виннус Уильямс
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису определили, какие дуэты будут вместе выступать на турнире в 2025 году.
На официальном сайте US Open опубликовали список 14 из 16 пар, которые примут участие в US Open-2025 в смешанном разряде.
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Пары по рейтингу:
Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия);
Паула Бадоса (Испания) и Джек Дрейпер (Великобритания);
Ига Свьонтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия);
Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фритц (США);
Аманда Анисимова (США) и Хольгер Руне (Дания);
Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия);
Джессика Пегула и Томми Пол (США);
Мирра Андреева и Даниил Медведев (нейтральные).
Пары за вайлд-кард:
Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания);
Мэдисон Киз и Фрэнсис Тиафо (США);
Ольга Данилович и Новак Джокович (Сербия);
Тейлор Таунсенд и Бен Шелтон (США);
Сара Эррани и Андреа Вавассори (Италия);
Винус Уильямс и Райли Опелка (США).
Из этих пар можно выделить дуэт Эммы Радукану и Карлоса Алькараса, которым СМИ приписывали роман, а также возвращение легендарной 45-летней теннисистки Виннус Уильямс на турниры Грэндслема.
Напомним, что US Open-2025 традиционно стартует в конце августа.
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