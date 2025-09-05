Состоялись женские полуфинальные встречи Открытого чемпионата США. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, полуфиналы

Арина Соболенко (WTA № 1) – Джессика Пегула (США, WTA № 4) – 4:6, 6:3, 6:4

Наоми Осака (Япония, WTA № 24) – Аманда Анисимова (США, WTA № 9) – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

US Open: сенсационное поражение Свёнтек и прорыв Осаки в полуфинал (ВИДЕО)

Встреча между Соболенко и Пегулой стала повторением финала US Open-2024. Тогда победила Соболенко. Тач что Пегула вышла на матч с сильным желанием взять реванш. Свой настрой американка воплотила в выигрыш первого сета. Во второй партии "нейтралка", которая возглавляет мировой рейтинг, мощно вернулась в игру – повела 3:0 и далее спокойно общий счет сравняла.

В решающем сете борьба началась с брейка в исполнении Соболенко. Этого ей оказалось достаточно, чтобы победить в партии и во встрече, которая продолжалась 2 часа 7 минут.

Пегула не смогла взять у Соболенко реванш за поражение в 2024 году. В общем Джессика проиграла Арине в восьмой раз в десятом очном противостоянии.

В другом полуфинале Осака и Анисимова устроили настоящую битву. Два первых сета дошли до тай-брейков – сначала победила японка, а затем американка. Судьбу третьего сета решил четвертый гейм, в котором Анисимова забрала подачу соперницы, а дальше вышла вперед 4:1. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут.

Аманда Анисимова сыграет в финале второго подряд мейджора. Напомним, в июле она уступила Иге Свентек (0:6, 0:6) в решающем матче Уимблдона.

Украинки на US Open-2025: Свитолина и Ко почти провалились, Костюк спасла рекордом