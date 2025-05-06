ФБУ объявила пятерку лучших баскетболистов чемпионата Украины в сезоне 2024/24. В топ попали сразу два чемпиона из Днепра и лишь один вице-чемпион – Павел Буренко из Киев-Баскета.

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Павел Буренко (Киев-Баскет, 30 матчей) - 17.3 очка, 4.2 передачи, 3.3 подбора (РЭ 12.0)

Михаил Бублик (Кривбасс, 30 матчей) - 19.8 очка, 4.3 подбора, 2.9 передачи (РЕ 15.0)

Владимир Конев (Днепр, 33 матча) - 11.6 очка, 5.8 подбора, 4.2 передачи (РЕ 16.0)

Станислав Тимофеенко (Днепр, 35 матчей) - 16.1 очка, 6.4 подбора, 2.9 передачи (РЕ 19.0)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 34 матча) - 14.2 очка, 7.7 подбора, 3.1 передачи (РЕ 19.0)

Также позже Федерация баскетбола назвала вторую пятерку:

Андрей Хохоник (Запорожье, 29 матчей) - 12.1 очка, 8.6 передачи, 4.7 подбора (РЕ 16.0)

Си Джей Уильямсон (Ровно, 15 матчей) - 18.5 очка, 6.6 подбора, 2.5 передачи, 2.1 перехвата (РЕ 22.0)

Денис Клевзуник (Киев-Баскет, 36 матчей) - 14.7 очка, 7.1 подбора, 1.3 передачи (РЕ 15.0)

Даниил Сипало (Днепр, 35 матчей) - 9.5 очка, 6.5 подбора, 1.7 передачи, 1.3 блок-шота (РЕ 14.0)

Максим Сандул (Киев-Баскет, 35 матчей) - 8.6 очка, 11.6 подбора, 2.2 передачи (РЕ 18.0)

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