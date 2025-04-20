Украинский боксер Виталий Стальченко победил Дилана Раича в поединке 1/16 финала Гран-при WBC в Саудовской Аравии.

Виталий Стальченко (10-0, 6 КО) оформил свою десятую победу в профессиональном боксе, победив по очкам Дилана Раича (0-1).

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Боснийский боксер весил на 35 килограммов больше украинца, но не смог преодолеть его и одержать победу в 1/16 финала Гран-при WBC в Саудовской Аравии. Судьи единогласным решением отдали победу Стальченко: 57-52, 56-53, 56-53.

В 1/8 турнира Стальченко встретится с другим украинцем Цотне Рогавой, который в предыдущем этапе нокаутировал Льюиса Кларка.

Добавим, что Стальченко и Рогава – не единственные украинцы, которые прошли в 1/8 финала Гран-при WBC. Также туда попали Максим Молодан, Даниил Лозан, Петр Фролов и Дмитрий Рыбалка в своих весовых категориях.

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