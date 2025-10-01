Коко Гофф гарантировала себе участие в WTA Finals текущего сезона.

Американская теннисистка Коко Гофф (WTA № 3) на супертурнире серии WTA 1000, который проходит в Пекине (Китай), стала участницей четвертьфинала, переиграв в трех сетах Белинду Бенчич из Швейцарии (4:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Выход в 1/4 финала на китайском "тысячнике" обеспечил Гофф место на Итоговом турнире WTA 2025 года. Коко четвертый год подряд примет участие в WTA Finals и будет защищать чемпионский титул.

Ранее себе Итоговый турнир WTA текущего сезона гарантировали Арина Соболенко и Ига Свентек из Польши.

Коко Гофф в этом сезоне выиграла Ролан Гаррос, сыграла в финалах турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме, а в составе сборной США победила в командном турнире United Cup.

WTA Finals 2025 состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1-8 ноября.

