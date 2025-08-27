Кэти Мун из США возглавила итоговый протокол финального этапа соревнований. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Бриллиантовая лига-2025, прыжки с шестом, женщины, финал

1. Кэти Мун (США) – 4,82 м

2. Санди Моррис (США) – 4,75 м

3. Эмили Гроув (США) – 4,75 м

В стартовый протокол финального этапа Бриллиантовой лиги по прыжкам с шестом среди женщин, который состоялся в Цюрихе, вошли семь спортсменок. В частности, олимпийская чемпионка Токио-2020 Кэти Мун и две ее землячки Эмили Гроув и Санди Моррис. Именно представительницы США и разыграли между собой места в призовой тройке.

Главная борьба за победу началась с высоты 4,82 метра. Мун с первой попытки ее взяла, Моррис первую попытку выполнила неудачно, но перенесла высоту. Гроув сошла с дистанции и получила бронзу.

Планку на 4,89 метра не покорили ни Мун, ни Моррис. Кэти дальше попыталась взлететь на 4,90 метра, но неудачно. Впрочем, это не помешало именно ей выиграть главный "бриллиант" соревнований.

