Скандальный босс UFC Дана Уайт заявил, что организует в 2026 году бой в Белом Доме по просьбе Дональда Трампа.

Недавно Дональд Трамп пообещал провести бой на территории Белого Дома. Одиозный президент UFC Дана Уайт подтвердил, что это вероятнее всего произойдет на 250-ю годовщину независимости Соединенных Штатов Америки – 4 июля 2026 года.

"Бой UFC в Белом Доме точно состоится. Когда президент Трамп мне позвонил и попросил это сделать, он сказал: "Я хочу, чтобы Иванка (дочь Трампа, – прим.) была в центре этого события".

Поэтому Иванка Трамп обратилась ко мне, и мы с ней начали обсуждать возможности, где и когда это будет организовано", – цитирует заявление Уайта BBC.

Добавим, что одним из наиболее заинтересованных бойцов в этом поединке является ирландец Конор Макгрегор, который в марте посещал Белый Дом, чтобы обсудить с Трампом возможность боя в Белом Доме.

