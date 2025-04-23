Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов за всю историю – рейтинг возглавил баскетболист
Самым богатым признали американского баскетболиста Майкла Джордана.
Издание Sportico опубликовало список из ТОП-10 спортсменов, которые заработали больше всего денег в течение профессиональной карьеры
Возглавил список легендарный баскетболист Майкл Джордан, состояние которого оценивается в 4,15 миллиардов долларов. Второе место занял известный гольфист Тайгер Вудс, тройку замыкает португальский футболист Криштиану Роналду.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен:
Майкл Джордан (США, баскетбол) - 4.15 миллиарда долларов
Тайгер Вудс (США, гольф) - 2.79 миллиарда
Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 2.23 миллиарда
Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 1.88 миллиарда
Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 1.85 миллиарда
Арнольд Пальмер (США, гольф) - 1.82 миллиарда
Джек Никлас (США, гольф) - 1.75 миллиарда
Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) - 1.61 миллиарда
Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 1.59 миллиарда
Флойд Мейвезер (США, бокс) - 1.52 миллиарда