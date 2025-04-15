Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон 2025/26 – огласили полный список
Президиум ФБУ утвердил формирование состава сборных Украины по биатлону на сезон 2025/2026.
14 апреля на заседании Президиума Федерации биатлона Украины было утверждено решение тренерского совета о формировании состава национальных команд на следующий сезон.
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Женская команда А
Джима Юлия
Дмитренко Кристина
Городная Елена
Меркушина Александра
Меркушина Анастасия
Стеблина Лилия
Чалик Дарья
Дмитренко Валерия
Старший тренер: Зоц Николай
Тренер: Меркушин Олег
Тренер: Петренко Алексей
Мужская команда А
Пидручный Дмитрий
Лесюк Тарас
Тренер: Санитра Юрай
Дудченко Антон
Тищенко Артем
Мандзин Виталий
Борковский Богдан
Супрун Сергей
Цимбал Богдан
Кинаш Степан
Старший тренер: Белова Надежда
Тренер: Артюх Александр
Тренер: Ивасенко Дмитрий
Со списком команд Б можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ФБУ.
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