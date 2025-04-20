Сборная Соединенных Штатов Америки сыграла в финале женского ЧМ-2025 по хоккею против команды Канады.

Чемпионат мира 2025 года. Женщины

США – Канада – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: Харви, Мерфи, Хайнс, Джанеке – Сердачны, Гардинер, Филье

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Женская сборная США по хоккею одержала победу в финальном матче ЧМ-2025 против команды Канады. В принципиальном матче, к которому подлили масла в огонь недавние выпады президента США Дональда Трампа в сторону Канады, все решилось в овертайме.

Канадская сборная дважды отыгрывалась по ходу поединка: сначала с 0:2, а затем с 2:3, но все же пропустила решающую шайбу в овертайме. Победный гол на счету Джанеке.

Это лишь вторая победа американок над канадками за последние 5 финалов чемпионата мира. В 2024 году сборная Канады победила в овертайме со счетом 6:5.

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