"Победит Даниэль Дюбуа, потому что я поддерживаю британцев. Мне нравится Даниэль. Наверное, это влияет на мою оценку, но я думаю о мощи этого человека, и есть много дебатов о том ударе по корпусу в первом бою. Я смотрел бой с Джаредом Андерсоном в США сразу после поединка Усика и Дюбуа. И там были удары ниже пояса множество раз, даже ниже, чем тот удар.

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По букве закона – да, это ниже пупка. Но в целом я уверен, что у него есть мощь и у него хороший ход после замечательных побед против Джошуа, Хрговича и Миллера. Он может сделать это, и он сделает это для Великобритании. Выберем вариант с нокаутом через удар по корпусу. Сделай это для меня, Даниэле!" – поделился Фишер в интервью talkSport.

Напомним, реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля в Лондоне. В августе 2023 года первый поединок боксеров завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.

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