Старт соревнований в Токио пришлось провести на 30 минут раньше – старт состоялся в 7:30, а не в 8:00, как было запланировано, сообщает Reuters.

Причиной стала аномальная жара в Японии – в среднем температура доходит до 33 градусов по Цельсию. Сейчас синоптики прогнозируют на первый день ЧМ-2025, что стартует 13 сентября, температуру в 31-34°C. Также в Токио ожидается влажность воздуха в 75%.

Для борьбы с жарой организаторы ЧМ-2025 установят 185 мест с водой вдоль дистанции для спортивной ходьбы и марафона. Также возле стадионов и мест для разминки поставят палатки из охлаждающих тканей, отражающих солнечные лучи, чтобы предотвратить тепловые удары. Стоит добавить, что по данным пожарной службы Токио, в августе около 3300 человек попали в больницы из-за теплового удара.

В спортивной ходьбе от Украины примут участие восемь легкоатлетов: Мария Сахарук, Людмила Оляновская (обе на 20 км), Анна Шевчук (20 км и 35 км), а также Сергей Светличный, Николай Рущак (оба на 20 км), Иван Банзерук и Егор Шелест (оба на 35 км) и Игорь Главан (20 км и 35 км) среди мужчин.

