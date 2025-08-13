Сборные Швейцарии и Словакии встретились в первом отборочном турнире. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Пре-квалификация ЧМ-2027 по баскетболу, мужчины, группа А

Швейцария – Словакия – 85:72 (17:21, 28:15, 14:17, 26:19)

Команда Словакии к игре против Швейцарии подошла после поражения от сборной Украины со счетом 71:80. Неудача против "сине-желтых" заставляла словаков играть исключительно на победный результат.

Первую четверть они выиграли с небольшим запасом (21:17), но до большого перерыва альпийцы не только отыгрались, а и стремительно ушли в отрыв – 45:36. Игроки сборной Словакии попытались соперников догнать (53:59 после третьей четверти), но темп не удержали, проиграли заключительные 10 минут и весь поединок – 72:85.

Швейцария, имея две победы и одно поражение, вышла в лидеры группы А пре-квалификации ЧМ-2027. Словакия занимает второе место (1 победа, 2 поражения), Украина – третья (1 победа, 1 поражение). 16 августа состоится игра Украина – Швейцария, а 20-го числа в заключительной игре кампании встретятся Словакия и Украина.

