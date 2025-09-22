Соперник Украины в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу пошел на радикальный шаг ради успеха
Чус Матео стал новым главным тренером мужской сборной Испании.
Испанская федерация баскетбола объявила о назначении 56-летнего Чуса Матео на должность главного тренера мужской национальной команды.
Сообщается, что договор со специалистом рассчитан на четыре года – до 2029 года.
Матео ранее был наставником мадридского Реала, откуда его уволили в конце прошлого сезона. Чус возглавит "фурию роху" после ухода из команды Серджио Скариоло.
Мужская сборная Испании в ноябре этого года начнет борьбу в квалификации чемпионата мира 2027, где в квартете А будет играть вместе со сборной Украины. Очные поединки команды проведут 27 февраля (на площадке украинцев) и 2 марта (в Испании) следующего года.
