Испанская федерация баскетбола объявила о назначении 56-летнего Чуса Матео на должность главного тренера мужской национальной команды.

НБА и ФИБА планируют революции в европейском баскетболе – известно, когда может появиться "убийца" Евролиги

Сообщается, что договор со специалистом рассчитан на четыре года – до 2029 года.

Матео ранее был наставником мадридского Реала, откуда его уволили в конце прошлого сезона. Чус возглавит "фурию роху" после ухода из команды Серджио Скариоло.

Мужская сборная Испании в ноябре этого года начнет борьбу в квалификации чемпионата мира 2027, где в квартете А будет играть вместе со сборной Украины. Очные поединки команды проведут 27 февраля (на площадке украинцев) и 2 марта (в Испании) следующего года.

ÚLTIMA HORA: Chus Mateo, nuevo Seleccionador español.



Se convierte en el relevo de Sergio Scariolo. pic.twitter.com/UjoWWZs1le — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 22, 2025

