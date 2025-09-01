Дональд Томас в десятый раз подряд выступит на чемпионате мира.

41-летний прыгун в высоту Дональд Томас из сборной Багамских Островов стал автором исторического достижения, как утверждает Track & Field Gazette.

Десятое подряд участие атлета в чемпионате мира станет рекордсменом среди прыгунов в высоту по количеству выступлений на мировых первенствах.

Томас является обладателем золотой медали ЧМ-2007. Тогда ему победу принес результат 2,35 метра.

Напомним, что чемпионат мира 2025 года по легкой атлетике состоится с 13 по 21 сентября в Токио. Среди мужчин в секторе для прыжков в высоту будет соревноваться украинец Олег Дорощук.

