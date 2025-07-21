Сборные Испании и Украины разыграют путевку в полуфинал турнира.

Женская сборная Испании, с которой украинская команда встретится в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг, объявила свой предварительный состав за турнир.

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Испанки рассчитывают на Паулу Бадосу (WTA № 10), Джессику Бузас Манейро (WTA № 52), Кристину Букшу (WTA № 94) и Алену Большову (WTA № 287).

Четвертьфинальная встреча Кубка Билли Джин Кинг между украинской и испанской сборными состояться 17 сентября. Будут сыграны два одиночных матча и парный поединок, которые будут проводиться до двух выигранных сетов с тай-брейками.

Полуфиналы турнира запланированы на 19-20 сентября, а финал – на 21 сентября.

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг будет принимать китайский Шэньчжэнь.

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