Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака оценила свои выступления на тысячнике в Монреале, который стал самым успешным после возвращения в профессиональный тур.

"У меня был очень тяжелый матч на Уимблдоне – это заставило меня немного изменить подход. Я чувствую себя довольно уверенно, играя от задней линии. Я позволяю себе наслаждаться успехом на этой неделе. Я уверена в своей форме, очень убедительно возвращаю мячи. Мне нравится стиль нового тренера – у него очень прямой подход.

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Я росла в эпоху, когда смотрела матчи Серены Уильямс. Она проигрывала иногда 0:40, но выбивала четыре эйса подряд. Иногда я до сих пор об этом вспоминаю. Но это не всегда должен быть эйс – просто должна выполнить очень хорошую подачу и дальше смотреть, что будет. Считаю, что на задней линии я остаюсь одной из лучших теннисисток", – приводит слова Осаки Суспільне.

Напомним, Наоми Осака, является четырехкратной чемпионкой Grand Slam, но делала перерыв в профессиональном спорте из-за рождения ребенка. Японка с начала сезона-2025 вышла в финалы WTA (в Окленде в январе) и выиграла первый турнир ("челленджер" в Сен-Мало). На турнире, который проходит сейчас в Монреале, Осака уже одержала четыре победы и сойдется в 1/4 финала с Элиной Свитолиной. Матч состоится завтра, 6 августа, ориентировочное время начала – 02:30.

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