Чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Об этом 12-я ракетка мира написала на своей странице в социальной сети Instagram.

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"К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Мадриде из-за болезни. Это не та новость, которой я надеялась поделиться, но я вернусь на корт в скором времени. Спасибо за вашу поддержку!" – написала спортсменка.

Напомним, Мухова должна была быть соперницей украинки Юлии Стародубцевой (WTA № 99) в первом раунде турнира в Мадриде. Чешку заменит лаки-лузер итальянка Элизабетта Коччаретто (WTA № 87).

Поединок состоится уже сегодня, 24 апреля. Ориентировочное начало матча в 17:00 по Киеву. В случае победы украинку в следующем круге ожидает встреча с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) – Кэролайн Доулгайд (США).

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