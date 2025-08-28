"Очень классно быть здесь. Я настраивалась на эти соревнования, это мой шестой финал Бриллиантовой лиги. Никогда не была первой, но и не была в столь прекрасной форме. Очень легко быть достаточно уверенной, а потом не брать высоты, когда надо. Поэтому, когда я преодолевала каждую высоту, каждый раз, когда перелетала планку, я чувствовала это спокойствие – да, это хорошо. Хотя конкуренция во время соревнований была достаточно интенсивной, поэтому я стремилась к большему.

Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту – Левченко едва не попала в топ-3

Знала, что каждый прыжок я делаю с Иисусом и для него. И когда я уставала, особенно на 2.00 м, я представляла себя инструментом возле дома оперы в Цюрихе, и что хочу хорошо отыграть, потому что я не хочу уставать и сдаваться. Хотела отдать все силы. Поэтому 2.04 м, выигранный бриллиант и все, что с этим связано – смотрю на это и понимаю: вау, этот день я никогда не забуду.

Помост? Он был достаточно прыгучий. Но в то же время ритм, когда ты прыгаешь, меняется, и надо быть достаточно опытной спортсменкой, чтобы каждый раз быть сильной. Девушки, которые соревновались [в финале], смогли найти этот ритм, и реализовать его.

Чемпионат мира в Токио? Я всегда надеюсь на то, чтобы показать лучшее выступление. Однако я понимаю, что до Токио еще почти месяц, и за это время может многое случиться. Поэтому, как и раньше, еще перед стартом выступлений на этапах Бриллиантовой лиги и сейчас, находясь на ее вершине, я до сих пор имею осознание, что в итоге мои прыжки – это подарок обратно Богу. И независимо от того, прыгаю я 1.90 м, или 2.10 м, или что-то между этими результатами, я понимаю, что это будет все равно что-то особенное", – резюмировала Олислагерс в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, Никола в Цюрихе покорила планку 2.04 м, Магучих же остановилась на 2.02. Австралийка установила сразу два рекорда – национальный и личный карьерный .