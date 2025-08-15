"Я очень довольна. Я была в Австралии последние шесть недель на длительном тренировочном сборе. И каждый раз, когда возвращаюсь в Европу на соревнования, – не знаю, как пройдет первый старт. Будет ли лучше, чем я ожидаю, или наоборот. Поэтому я очень довольна прыжком на 1,97 м. Также это были мои первые соревнования в этом году без тренера. Но я знаю, что никогда не нахожусь сама, иногда вижу как Господь помогает мне – говорит, что делать. А когда я слушаю его, то получаю наслаждение и лечу. Эти соревнования были одним из таких примеров. Прыжок на 2,00 метра был близким.

Прыжок на 2 метра? Я начала быстрее бежать, а солнце начало слепить в глаза, поэтому я закрывала глаза на прыжках. Это необычно, но на каждых соревнованиях есть что-то особенное. Но поскольку у меня не было соревнований последний месяц, то не всегда быстро реагировала на изменения. До Лозанны я должна быстрее адаптироваться к изменениям.

Самое важное для меня – сфокусироваться на том, чтобы быть в лучшей своей форме в Токио. Поэтому я понимаю, что на этих стартах могу быть не в лучшей форме, и я готова заплатить эту цену, чтобы быть на максимуме в Токио. Пока все складывается по плану", – приводит слова Олислагерс Общественное Спорт.

