Киевский Сокол продолжает формировать состав перед новым сезоном. Команда официально объявила о переходе 22-летнего нападающего Даниила Тищенко, который до этого два года подряд защищал цвета Киев Кэпиталз.

Киев Кэпиталз узнал соперников и получил календарь матчей в хоккейной объединенной Балтийской лиге

В сезоне 2023/24 Тищенко стал одним из самых результативных игроков столичной команды – забросил 16 шайб и отдал 9 результативных передач, нанеся 113 бросков по воротам. В прошлом сезоне он подтвердил стабильность, оформив 15 голов и 8 ассистов в регулярном чемпионате, а также добавил 2 гола и передачу в матчах плей-офф.

Переход Тищенко происходит на фоне значительных кадровых изменений в Соколе. Ранее команду покинули защитники Павел Дворецкий и Павел Таран, а также нападающие Тимофей Савицкий, Максим Разумов и Илья Собченко.

Киев Кэпиталз усилился результативным нападающим сборной Эстонии по хоккею