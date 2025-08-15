Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA № 239) станет участницей квалификации US Open-2025. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Я сыграю в квалификации US Open. Спасибо, всем, кто переживал и считал вместе со мной. Калькуляторы можно пока отложить, но ненадолго", – написала Соболева.

Анастасия Соболева занимает 239-е место в мировом рейтинге. Согласно последнему подсчету, она потеряла 12 позиций.

21-летняя Соболева еще никогда не выступала в Открытом чемпионате США – ни в квалификации, ни в основной сетке.

