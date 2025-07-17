Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в 1/4 финала турнира в Оломоуце (Чехия).

WTA 75, Оломоуц (Чехия), грунт, 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина, WTA № 233) – Луция Гавличкова (Чехия, WTA №948) – 6:0, 6:3

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Во втором коде турнира в Оломоуце украинка уверенно одолела Луцию Гавличкову, которая занимает лишь 948-е место в мировом рейтинге.

За поединок Соболева 1 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 11 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Это была первая встреча теннисисток. В четвертьфинале турнира Соболева встретится с победительницей матча между Петрой Седлачковой (Чехия) и Николой Бартунковой (Чехия, WTA №339).

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