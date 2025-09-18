ITF W50, Пазарджик, Болгария, грунт

Анастасия Соболева (Украина, 264) – Дарья Лодикова ("нейтральная", 410) – 6:3, 6:7(6), 6:2

Матч между второй сеяной украинкой и "нейтральной" Лодиковой получился очень напряженным, хотя первый сет был за Соболевой – победа 6:3. Проблемы начались во второй партии, где Анастасия даже сумела отыграться со счета 2:5, но уступила на тай-брейке.

Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы

Третий сет получился простым – при счете 2:2 Соболева взяла 4 гейма подряд, не оставив сопернице шансов. Матч длился 3 часа 1 минуту. За поединок Анастасия 2 раза подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и 9 брейков, а вот ее соперница не выполняла эйсов, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

Заметим, что это была пятая встреча теннисисток – четыре из них завершились в пользу украинки. В полуфинале Соболеву будет ожидать 18-летняя болгарка Елизара Янева.

"Стараюсь быть полезной Украине": Свитолина призналась, чем бы хотела заниматься после завершения карьеры