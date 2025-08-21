Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA № 272) в квалификации Открытого чемпионата США проиграла в первом раунде американке Саше Викери (WTA № 559) – 5:7, 5:7.

Последняя украинка покинула квалификацию US Open-2025 – 559-я ракетка мира создала проблемы

"US Open для меня, к сожалению, закончился. Тяжело немного писать после поражений, но это жизнь и спорт, поэтому такое бывает. Более того, я уже взялась показывать свою жизнь здесь.

Знаю, что сыграла далеко не лучший матч, возможно из-за отсутствия игры последний месяц и сразу первый матч на хардовом покрытии, где я еще не играла в этом году. Причины разберем с тренером обязательно.

Несмотря на все, очень рада, что все-таки попала и имела возможность сыграть, потому что такие турниры – это самый высокий уровень и играть здесь, это очень круто. Обещаю еще сегодня погрустить немного и возвращаюсь к работе, потому что работать есть над чем.

Хочу искренне поблагодарить всех за поддержку. И тем, кто дома не спал и поддерживал и тем, кто болел на трибунах. Обнимаю всех", – написала Соболева в своем Telegram-канале.

