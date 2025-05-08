Соболева обидно уступила в матче за четвертьфинал пражского турнира ITF
Украинская теннисистка Анастасия Соболева вылетела в 1/8, проиграв австралийской теннисистке Хон.
ITF W75, Прага (Чехия), грунт, 1/8 финала
Присцилла Хон (Австралия, WTA №142) – Анастасия Соболева (Украина, WTA №225) – 2:1 (6:3, 4:6, 7:5)
Украинская теннисистка взяла уверенный старт на турнире в Праге
В битве за четвертьфинал пражского грунтового турнира украинка Анастасия Соболева встречалась с Присциллой Хон.
Первый сет австралийка уверенно выиграла со счетом 6:3 и, казалось, закрепит свой успех во второй партии. Но украинка смогла перевернуть матч, забрав второй сет – 6:4.
Решающая партия длилась почти час. Соболева смогла вырваться вперед и повести 5:3 в сете, но потом австралийская теннисистка выдала четыре подряд идеальные геймы, завоевав путевку в четвертьфинал.
В 1/4 финала турнира Хон встретится с представительницей Польши Катаржиной Кавой.
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