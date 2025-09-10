Украинская теннисистка Анастасия Соболева должна была в среду, 10 сентября, провести встречу 1/8 финала с Ханне Вандевинкель из Бельгии, у которой третий номер посева. Однако планы теннисисток и организаторов соревнований сорвала непогода.

Оргкомитет турнира из-за дождя принял решение перенести все встречи 10 сентября на четверг, 11 сентября. Именно в этот день теперь состоится встреча Соболевой с Вандевинкель.

На турнире в Любляне также выступает украинка Александра Олейникова. Ей во втором раунде предстоит поединок против Теодоры Костович.

Анастаися Соболева на старте турнира победила Кристину Новак из Словении, а Олейникова выиграла у еще одной представительницы Словении Тамары Зиданшек. Обе украинки могут встретиться разве что в финале турнира.

