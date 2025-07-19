ITF W75, Чехия, Оломоуц. 1/2 финала

Габриэла Ли (Бельгия, 323) – Анастасия Соболева (Украина, 233) – 6:2, 2:1, отказ Соболевой

Анастасия Соболева находилась в шаге от выхода в финал турнира – для этого надо было преодолеть барьер в виде бельгийки Габриэлы Ли, которая находится почти на 100 позиций ниже в рейтинге WTA. Однако, уже в первом сете бельгийка разгромно победила со счетом 6:2.

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Во втором Габриэла Ли вела в счете 2:1, после чего Соболева отказалась продолжать борьбу. Игра продолжалась 1 час 2 минуты. Ранее теннисистки между собой не встречались. Стоит добавить что на Ли в финале будет ожидать победительница матча между Аной Софией Санчес (226, Мексика) и Теодорой Костович (371, Сербия).

Напомним, что Анастасия Соболева на турнире в Оломоуце победила Самиру де Стефано, Луцию Гавличкову и Петру Седлачкову, чтобы добраться до полуфинала.

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